Papa, stasera niente bollettino medico

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.00 Questa sera "non ci sarà" sulle condizioni di salute diFrancesco, ma un aggiornamento della sala stampa della Santa Sede dopo la recita del rosario per la salute del. Così la sala stampa vaticana. Sempre la sala stampa riferisce che stamane Francesco ha seguitoin collegamento video gli esercizi spirituali e ha poi pregato in cappella. Continuano terapia e fisioterapia. Fonti vaticane danno il"di umore buono, anche perché sta meglio. Conversa con chi gli sta intorno".