Papa Sala stampa Vaticana | situzione stabile con lievi miglioramenti

Leggi su Ildenaro.it

Città del Vaticano, 11 mar. (askanews) – La situazione clinica diFrancesco “resta, con” ed oggi, anche nel pomeriggio, Francesco è stato aiutato nella respirazione “tramite la ventilazione ad alti flussi”. Lo riferisce ladella Santa Sede sul ricovero del pontefice al Policlinico Gemelli di Roma. Oggi il pontefice, che continua le terapie sia farmacologicheche di fisioterapia, non ha ricevuto visite e, sempre nel pomeriggio, ha seguito dalla sua camera d’ospedale gli esercizi spirituali che si stanno tenendo nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Per quanto riguarda, invece, la tempistica delle sue possibili dimissioni dal nosocomio romano i medici sono rimasti ancora “vaghi” e se ne saprà di più nei giorni prossimi. L'articoloconproviene da Ildenaro.