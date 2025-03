Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, ultimo bollettino: “Situazione stabile, confermati lievi miglioramenti all’interno di un quadro complesso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ilha seguito anche oggi pomeriggio gli esercizi spirituali in collegamento, ha proseguito la terapia, ha pregato e ha ricevuto l’Eucarestia. La ventilazione il pomeriggio, come la mattina, è stata ad alti flussi. Laresta, mentre i medici confermano idi unche per loro rimane. Per domani è atteso un nuovomedico”. Lo comunica la Sala stampa vaticana nell’aggiornamento sulle condizioni di salute di, ricoverato dal 14 febbraio al policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale.Nelserale del 10 marzo, dopo molti giorni di riservatezza, i medici avevano comunicato di avere sciolto la prognosi: “Le condizioni cliniche del Santo Padre continuano ad essere stabili. Iregistrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall’obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica”, scrivevano.