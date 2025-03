Tv2000.it - Papa Francesco stabile, pellegrini russi al Gemelli

Leggi su Tv2000.it

Sono stabili pur in un quadro complesso, le condizioni di salute di, ricoverato ormai da venti giorni al Policlinico. Oltre cinquantadallaa si sono radunati davanti la statua di Giovanni Paolo II, nel piazzale dell’ospedale, per dire il rosario e portare i propri saluti al, accompagnati da mons. Paolo Pezzi, l’arcivescovo della diocesi della Madre di Dio a Mosca, che ha accompagnato il gruppo in pellegrinaggio.Servizio di Cristiana CaricatoalTG2000.