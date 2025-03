Laprimapagina.it - Papa Francesco, sciolta la prognosi: quadro stabile ma ancora complesso

I medici che seguonohanno deciso di sciogliere la, confermando che le sue condizioni cliniche “continuano a essere stabili”. Secondo l’ultimo bollettino, i miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono consolidati, come attestano gli esami del sangue e la buona risposta alla terapia farmacologica. Tuttavia, data la complessità delclinico e la gravità dell’infezione al momento del ricovero, il Pontefice dovrà proseguire la terapia farmacologica in ospedaleper alcuni giorni.Nonostante i progressi, fonti vaticane precisano che ilrimane delicato. Pur non essendo più in imminente pericolo di vita, persistono fattori di rischio, soprattutto considerando l’età avanzata del Santo Padre e il decorso della polmonite, che non è statodel tutto superato.