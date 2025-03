Lapresse.it - Papa Francesco, sala stampa: “Pontefice stabile con lievi miglioramenti”

Ilha seguito anche oggi pomeriggio gli esercizi spirituali in collegamento, ha proseguito la terapia, ha pregato e ha ricevuto l’Eucarestia. La ventilazione il pomeriggio, come la mattina, è stata ad alti flussi. La situazione restaconall’interno di un quadro complesso. Per domani è atteso un nuovo bollettino medico”. Lo si apprende dallavaticana in relazione alle condizioni di salute diricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Stamattina, laaveva fatto sapere che il Santo Padre aveva trascorso una notte tranquilla svegliandosi attorno alle otto. Cardinale Koch: “Sofferenza per grave malattia è grande sfida”La sofferenza per la grave malattia che sta vivendo“è una grande sfida. Preghiamo che il Signore conceda vicinanza al”.