Papa Francesco notte tranquilla | si è svegliato alle 8 Sciolta la prognosi le terapie proseguono in ospedale

non è ancora fuori pericolo, ma lesomministrate dai medici dell’Gemelli di Roma, dove il pontefice è ricoverato da 25 giorni, stanno dando risultati positivi. Nonostante i miglioramenti, i medici avvertono che la situazione resta complessa e non è possibile ancora stabilire una data per le dimissioni del.Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa vaticana, ladiè stata. Si è8 del mattino e ha iniziato oggi il suo 26° giorno di ricovero. La sua salute, pur restando sotto osservazione, continua a stabilizzarsi. “La situazione resta complessa, manon è più in pericolo di vita”, ha dichiarato il medico curante. Gli ultimi esami del sangue e i controlli clinici confermano i progressi, così come la risposta positiva alla terapia farmacologica, che continuerà ancora per alcuni giorni.