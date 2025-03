Iltempo.it - Papa Francesco, manovre in Vaticano: si muove la fronda dei conservatori

Il 13 marzofesteggerà il dodicesimo anniversario della sua elezione. Sarà tuttavia una ricorrenza segnata dalla mestizia, perché il pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli da quasi un mese e la data per le sue dimissioni dal nosocomio romano al momento non è nemmeno ipotizzabile. In questi dodici anni di pontificato Bergoglio ha indetto ben dieci Concistori per la creazione di nuovi cardinali, elevando alla porpora 163 presuli dei quali, ad oggi, 109 saranno elettori – perché al momento hanno meno di ottant'anni- in un prossimo Conclave. Come abbiamo già scritto nei giorni scorsi, gli eminentissimi che potranno varcare la porta della Cappella Sistina e sedersi al cospetto del Giudizio Universale michelangiolesco per votare il prossimosono attualmente 137, cioè 17 in più del tetto massimo di 120 imposto da Paolo VI e confermato sia da Giovanni Paolo II che da Benedetto XVI.