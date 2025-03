Quotidiano.net - Papa Francesco, le notizie di oggi. La prognosi è sciolta: non è più in imminente pericolo di vita. Ma il quadro è complesso: resta in ospedale

Roma, 11 marzo 2025 - I medici hanno sciolto lanon è più indi. Era la notizia che il mondo aspettava ed è arrivata ieri dai medici del Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato da un mese per un’infezione polimicrobica e la polmonite bilaterale. Ilclinicoperò. Resterà quindi ricoverato per continuare la terapia farmacologica in, in ambiente protetto, per "ulteriori giorni". Si attendono aggiornamenti dal Vaticano sulla notte trascorsa da Bergoglio e il risveglio di questa mattina. La diretta sulle ultimeA woman prays under the statue of late Pope John Paul II outside Agostino Gemelli Hospital where Pope Francis is hospitalized to continue his treatments for bilateral pneumonia, in Rome, Italy, 10 March 2025.