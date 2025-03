Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, "il quadro resta complesso": cosa non spiega l'ultimo aggiornamento della Santa Sede

Laha aggiornato nella serata di martedì 11 marzo sulle condizioni di salute di. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa vaticana, il Pontefice rimane in condizioni stabili con "lievi miglioramenti in un". Il comunicato conferma cheha proseguito la terapia farmacologica e che nella giornata odierna ha ricevuto la somministrazione di ossigeno con i naselli ad alto flusso. Tuttavia, non è stato specificato se ildovrà ricorrere alla maschera per la ventilazione meccanica durante la notte. Le condizioni di salute del Pontefice continuano a essere seguite con attenzione, mentre nella serata odierna la Curia ha dedicato un momento di preghiera a Bergoglio. Al termine degli esercizi spirituali pomeridiani, nell'Aula Paolo VI, il cardinale Kurt Koch, prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, ha presieduto la recita del rosario per il Pontefice.