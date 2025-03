Iltempo.it - Papa Francesco, il pre-Conclave è già nel vivo: chi si muove in Vaticano | VIDEO

Come stae cosa succede in? A rispondere a queste domande èCapozza, vaticanista de Il Tempo, che parte dalla buona notizia: i medici del Gemelli hanno sciolto la prognosi sul Pontefice seppur in un quadro clinico molto complesso e molto complicato. Bergoglio tuttavia non è ancora autosufficiente per quanto riguarda l'ossigeno e durante il giorno respira con i naselli mentre invece durante la notte ancora con la ventilazione meccanica, quindi con la mascherina non invasiva. Quando tornerà a Santa Marta? Ancora non si sa perché i medici vogliono continuare a seguirlo in ospedale. In questi giorni abbiamo scritto che ci sono movimenti in, anche perché parlare dicon ilche ènon è un peccato mortale, è sempre stato così da sempre basti pensare che per Giovanni Paolo II si cominciò a parlare disei anni prima della sua morte, appena fu comunicato ufficialmente che aveva il Parkinson (e nel frattempo furono seppelliti in vita da Giovanni Paolo II tutta una serie di quelli che in quel momento vennero considerati ibilissimi).