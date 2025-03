Dayitalianews.com - Papa Francesco, i medici hanno sciolto la prognosi ma, resta la prudenza

che curanolaanche se questo non vuol dire che il Santo Padre sia guarito.Ildovràre in ospedale per continuare le terapie. Si tira, dunque, il primo vero sospiro di sollievo per, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma ormai da quasi un mese.Il bollettino dei“Le condizioni cliniche del– si legge nel bollettino dei– continuano ad essere stabili. I miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue sia dall’obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica. Per tali motivi inella giornata di oggi (10 marzo)deciso di sciogliere la”.Il fatto che iabbianolasignifica che ilnon è in imminente pericolo di vita a causa dell’infezione (ai bronchi e ai polmoni) per la quale è stato ricoverato.