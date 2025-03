Liberoquotidiano.it - Papa Francesco "è già morto": prima il delirio complottista, poi questo video...

I giorni passano, ilrimane ricoverato in prognosi riservata ma, almeno secondo le ultime notizie, tramite bollettino e non, con un lieve miglioramento, nel senso che sembra rispondere positivamente alle terapie. Con tanta fatica, tanta sofferenza, come ha testimoniato anche l'audio del suo saluto ai fedeli radunati in preghiera a piazza San Pietro. E come purtroppo già evidenziato, il fatto che ilnon si mostri in pubblico da molti giorni, sta alimentando le inevitabili fake news, illazioni ,le varie fazioni pronte a influenzare il Conclave, ipotesi complottiste, a livelli insostenibili. Si grida al complotto, che ilnon si vede più perché sarebbe già. E proprio ierisi è collegato incon la Curia per seguire gli esercizi spirituali, come ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede.