Papa Francesco, condizioni stabili ma il quadro resta complesso: continua la terapia farmacologica

La Sala Stampa vaticana ha diffuso un aggiornamento sulledi, sottolineando che, sebbene si registrino lievi miglioramenti, ilclinico. Il Pontefice ha proseguito lae, per quanto riguarda la ventilazione, “oggi ha ricevuto la somministrazione dell’ossigeno con i naselli ad alto flusso”.Celebrazioni per l’anniversario dell’elezioneGiovedì, nella chiesa di Santa Maria Addolorata a Roma, si celebrerà il dodicesimo anniversario dell’elezione dicon una messa speciale alle 19.“Il 13 – ha dichiarato padre Fernando, rettore della chiesa argentina – organizzeremo una messa di ringraziamento e continueremo a pregare per la sua salute, come facciamo dal giorno del suo ricovero, ringraziando Dio per il suo pontificato”.