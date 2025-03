Tpi.it - Papa Francesco al Gemelli: “Notte tranquilla: continua le terapie”

Leggi su Tpi.it

, come sta, condizioni di salute. Il nuovo bollettino: “le”Come sta? Anche questa mattina la Sala stampa vaticana ha riferito le condizioni del Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinicoa causa di un’infezione polimicrobica alle vie respiratorie: “Laè trascorsa, ilsi è svegliato attorno alle 8:00?.Aggiornamenti che rassicurano ulteriormente i fedeli dopo lo scioglimento della prognosi annunciato ieri dai medici, che nell’ultimo bollettino hanno parlato di “miglioramenti consolidati”. Bergoglio quindi, secondo il bollettino della Sala stampa vaticana, “le”, a cui sta rispondendo bene. A confermarlo gli esami del sangue e la buona reazione ai farmaci.“Tuttavia”, si legge nel bollettino diramato ieri sera, “in considerazione della complessità del quadro clinico e dell’importante quadro infettivo presentato al ricovero, sarà necessariore, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologia in ambiente ospedaliero”.