Papa al Gemelli, "notte tranquilla"

8.40 "Laè trascorsa, ilsi è svegliato attorno alle 8". Lo fa sapere la sala stampa vaticana nell' aggiornamento sulle condizioni del Pontefice, oggi al 26esimo giorno di ricovero all'ospedale '' di Roma. Ieri sera sciolta la prognosi, per i "miglioramenti registrati" nei giorni scorsi e "ulteriormente consolidati", come conferma anche la "buona risposta alla terapia farmacologica". Resta la cautela e per la "complessità del quadro clinico, sarà necessario continuare la terapia in ambito ospedaliero".