Paolini agli ottavi a Indian Wells, out Bronzetti e Arnaldi

(USA) (ITALPRESS) – Jasmineè l’unica italiana ancora in corsa al BNP Paribas Open (8.963.700 dollari di montepremi), il WTA 1000 in corso sui campi in cemento di(Stati Uniti). Nella notte italiana la tennista toscana, numero 6 del ranking del ranking mondiale e del tabellone, ha raggiunto glidi finale, piegando in due ore e 23 minuti di gioco al terzo turno, con il punteggio di 6-4 3-6 6-4, la rumena Jaqueline Cristian, n.79 Wta.Per un posto nei quarti la 29enne di Bagni di Lucca affronterà Liudmila Samsonova, numero 25 del mondo e 24 del seeding, che si è imposta in rimonta nel derby tutto russo con Daria Kasatkina, testa di serie numero 12, per 2-6 6-3 6-2. Samsonova ha vinto entrambi i precedenti confronti diretti con, nelle qualificazioni a San Pietroburgo nel 2019 e al primo turno all’Australian Open nel 2023.