Ilfattoquotidiano.it - Panico a Berlino, gli Stati Uniti possono spegnerci i caccia F-35 con il “kill switch”

Lo scorso weekend sui media tedeschi sono rimbalzati gli allarmi su una presunta capacità deglidi mettere a terra da remoto i jet F35. I, si è letto, potrebbero incorporare un cosiddettoche permetterebbe al costruttore, ossia la Lockheed Martin statunitense, di disattivarli., ha recentemente approvato un piano da 100 miliardi di euro per aumentare a 45 i velivoli ordinati, il primo F35 dovrebbe essere a disposizione dell’areonautica tedesca dal 2026. “Trump potrebbe impedire il decollo deitedeschi F35?”, si chiedeva in prima pagina il quotidiano Handelsbatt. Sebbene non ci siano prove certe sull’esistenza di un tale “”, Joachim Schranzhofer, responsabile delle comunicazioni della società di armi tedesca Hensoldt, ha dichiarato alla Bild che si tratta di “più di una semplice voce”.