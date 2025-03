Ilgiorno.it - "Palù, un carnevale da tutto esaurito"

VALMALENCOPienone die stagione turistica, finora, assai buona per la Valmalenco. Sebbene sia presto per stilare bilanci, visto che al termine manca ancora un mesetto, le prime impressioni, riguardanti la stagione invernale, sono assai positive. "Ale piste delhanno fatto registrare un’ottima affluenza" commenta il direttore del Consorzio turistico Sondrio & Valmalenco, Roberto Pinna. Il trend di inizio anno conferma quello che accade da un po’ di tempo. "Un weekend bianco o una tre giorni bianca e non più la settimana bianca come succedeva anni fa – spiega Pinna –. La stagione si sta rivelando buona dal punto di vista delle presenze: oltre agli italiani si sono registrate anche le gradite presenze di turisti stranieri, inglesi e belgi soprat, ma non solo, coi quali stiamo lavorando da qualche annetto".