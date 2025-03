Bolognatoday.it - Palma apre a Bologna. Sotto le torri sbarca il rivoluzionario concept di negozio di fiori

Leggi su Bolognatoday.it

Si raccoglie quello che si semina: e infatti dopo Roma, Milano e Torino ecco che ilarriva anche a. Dove se non in via degli Orti? Il colore è il verde, la mania quella delle piante e delle piantine, la cura allo stress il Kokedama del sabato mattina: inaugura mercoledì 12.