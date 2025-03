Oasport.it - Pallamano, Bob Hanning: “Non vedo l’ora di iniziare. Faremo pochi cambi, vogliamo far rendere tutti al massimo”

Verso il doppio impegno contro la Lettonia, con una novità – la più importante di tutte – in panchina. L’Italia della, dopo essersi messa alle spalle uno straordinario Mondiale, è pronta a ripartire con l’obiettivo di qualificarsi agli Europei 2026.Gli azzurri hannoato guida tecnica: da Riccardo Trillini a Bob. Un tecnico, il tedesco, che non ha bisogno di presentazioni, visto il suo curriculum, nel mondo pallamanistico.Prima di partire verso Jelgava per la partita in trasferta contro i baltici, in programma giovedì 13 marzo alle ore 18:40,ha dichiarato al sito FIGH: “Sono molto felice e orgoglioso di potereil mio lavoro con l’Italia. L’accoglienza è stata fantastica e l’atmosfera in squadra è ottima. Iniziamo un lavoro importante”.“Noneremo molto.