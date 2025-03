Baritoday.it - Palazzina crollata, le condizioni dei pilastri già al centro di un'altra inchiesta

Leggi su Baritoday.it

C'era già un'sullecritiche deidellamercoledì scorso in via De Amicis. Era stata aperta, come riporta l'Ansa, dopo la denuncia presentata ad aprile scorso da quattro famiglie, e di recente (il fascicolo era contro ignoti) ne era stata.