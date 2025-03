Thesocialpost.it - Pakistan, separatisti assaltano un treno: sequestrati oltre 180 passeggeri

Un nuovo, drammatico episodio di violenza ha colpito la provincia del Belucistan, nel sud-ovest del. Il gruppo separatista del Baloch Liberation Army (BLA) ha attaccato il Jaffar Express, unche trasportava circa 500da Peshawar verso Quetta, sequestrando il convoglio e rivendicando l’uccisione di 11 militari. Secondo quanto riferito dal portavoce del gruppo, Jeeyand Baloch, sono 183 le persone attualmente trattenute in ostaggio.Attacco coordinato e avvertimento ai militariL’assalto è stato preceduto da un’esplosione che ha fatto saltare in aria una sezione del binario ferroviario, seguita da un’intensa sparatoria. Le guardie di sicurezza a bordo delhanno cercato di opporre resistenza, mentre il macchinista è rimasto ferito durante l’assalto. Le forze armate pachistane, intervenute in un primo momento, sarebbero state respinte dai militanti armati.