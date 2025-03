Quotidiano.net - Pakistan, i separatisti del Bla assaltano un treno di agenti governativi: in ostaggio 182 persone. Rilasciate donne e bambini

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 marzo 2025 - Idel Baloch Liberation Army hanno assaltato uncon 500 passeggeri nella provincia del Balochistan, nelsud-occidentale. Gli uomini armati mantengono il controllo del Jaffar Express, in viaggio da Peshawar verso Quetta quando è stato attaccato. I militarii hanno tentato di intervenire con uomini, droni ed elicotteri, ma finora non è servito a nulla. Ihanno rivendicato di avere eliminato 11 soldati e di avere preso in182, che saranno uccise se le forzee non smetteranno di bombardare e si ritireranno. Il portavoce, Jeeyand Baloch: "'Se il bombardamento aereo non si ferma, si procederà con l'uccisione degli ostaggi entro la prossima ora". L'Esercito di liberazione del Belucistan (Bla), organizzazione militante nazionalista beluci, non ha assaltato, dopo aver fatto saltare in aria un binario ferroviario, una caso.