Pagelle Inter Feyenoord: Calhanoglu croce e delizia, Thuram incontenibile! Taremi non incide

di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions LeagueFinisce qui, risultato finale di 2 a 1: queste le nostreai protagonisti in campo a San Siro, per la sfida valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. I nerazzurri partono subito forte e passano in vantaggio con un super gol di. Nei minuti finali del primo tempo però gli olandesi pareggiano su rigore con Moder, dopo un fallo ingenuo disullo stesso Moder. Ad inizio secondo tempo i nerazzurri si portano subito avanti consu rigore conquistato da.TOP a fine primo tempo:FLOP a fine primo tempo:TOP a fine partita:, DumfriesFLOP a fine partita: Asllani,Voti: Sommer 6+; Pavard 6+, Acerbi 6 (Cocchi 6), Bisseck 6,5; Dumfries 7-, Frattesi 6 (Berenbruch 6),6,5 (Asllani 5,5), Mkhitaryan 7, Carlos Augusto 6,5 (Bastoni 6);5,5,7,5 (Arnautovic 6+).