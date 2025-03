Ilnapolista.it - Padovan: «Conte non fa un favore al Napoli, la squadra è alla sua altezza»

Il giornalista Giancarloè intervenuto a RadioCentrale durante il programma “Un Calcioradio – 3° tempo” parlando deldi:«Ildeve tenersi stretto, a maggior ragione con la classifica che potrebbe maturare domenica sera dopo lo scontro diretto tra Inter e Atalanta.è un allenatore che costa molto, ma che sta facendo la differenza. E la sta facendo anche a. Se vincerà lo scudetto avrà fatto un capolavoro, ma lo avrà fatto anche in caso contrario. Sento parlare del suo futuro altrove, ma non capisco perchédovrebbe andare via così presto. Forse Kvara a parte le volontà dell’allenatore sono state rispettate in pieno. Non era facile rinunciare a un’offerta di 70 milioni».Leggi anche:, come i fuoriclasse, sente l’odore del sangue.