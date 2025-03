Dilei.it - Pachira, dove posizionarla e quanto innaffiarla

Il suo fusto intrecciato è estremamente particolare, e di certo la(o castagno della Guyana) è tra le piante più interessanti da avere in casa, non solo per il suo aspetto estetico, ma anche e soprattutto perché, secondo la tradizione, porta un pizzico di fortuna. E c’è di più: per chi ha cani e gatti in casa, è di certo la pianta più indicata poiché non è tossica per loro. Vediamo come coltivare lain appartamento, come prendercene cura e quali sono gli accorgimenti da seguire (a prova di pollici neri).Cos’è la, la pianta che porta fortunaPianta tropicale, originaria delle foreste pluviali dell’America Centrale e del Brasile, è in realtà diffusa in ogni parte del mondo poiché viene coltivata anche in Oriente: del resto appartiene alla famiglia del baobab ed è una pianta sempreverde che riesce a tollerare anche un clima come quello presente nei nostri appartamenti.