Lettera43.it - Pace in Ucraina, secondo le agenzie di intelligence occidentali «Putin non farà concessioni»

Leggi su Lettera43.it

I colloqui a Gedda tra la delegazionee quella americana «stanno andando bene». Lo ha detto una fonte di Kyiv all’Afp,cui «vengono discusse molte questioni». Funzionari dell’occidentale hanno però dichiarato a Bloomberg che Vladimir«non ha alcuna intenzione di fare» nei colloqui per porre fine al conflitto.Colloqui Usa-a Gedda (Getty Images).avrebbe deliberatamente avanzato richieste inaccettabili per l’le fonti di Bloomberg,non è pronto a scendere a compromessi sulle questioni dei territori occupati, sull’impiego delle forze di peacekeeping europee e sulla neutralità dell’. Lo zar, che ha deliberatamente avanzato richieste inaccettabili per l’e l’Europa, «è pronto a continuare a combattere se non raggiungerà il suo obiettivo», hanno riferito le fonti.