"Paapa Essiedu non dovrebbe accettare questo ruolo per il suo tornaconto": fan di Harry Potter in rivolta contro il nuovo Severus Snape

sarà interpretato da un attore afroamericano. I fan disono furiosi. In quella che diventerà una lunghissima serie tv tratta dal celebre romanzo di JK Rowling la scelta del cast è oramai giunta a conclusione. E dopo l’ira per un attore statunitense al posto di uno britannico per interpretare Silente – ovvero John Lithgow al posto di Michael Gambon/Richard Harris – ecco le proteste per la sostituzione di Alan Rickman con. Rickman, morto nel 2016 e iconica celebre star della serie cinematografica ditargata Warner Bros, ha prestato servizio nei panni del mago di pozioni dal 2001 al 2011.È stato The Hollywood Reporter a riportare la notizia del reclutamento dicome. Il 34enne inglese di origine ghanese è una delle figure teatrali di spicco della Royal Shakespeare Company ed è diventato celebre interpretando The Lazarus Project mentre al cinema ha fatto il suo esordio nel 2017 come poliziotto nel film di Kenneth Branagh, Assassinio sull’Orient Express.