Oumar Solet e le questioni di principio

Verso la fine del primo tempo di Lazio-Udinese, Boulaye Dia, attaccante della Lazio alto 180 centimetri per 75 chili di muscoli, si è scontrato con. Boulaye Dia è rimbalzato di un metro. L’intervento del difensore dell’Udinese era pulito, non falloso. Fa quasi mai fallo: sei in nove partite, non male per uno che fa il difensore centrale e che spesso si trova a coprire un sacco di campo perché Kingsley Ehizibue è impegnato a scorrazzare in attacco. Non ha quasi mai bisogno,, di fare fallo, preferisce anticipare l’avversario che contrastarlo. E sì che i suoi ottantantuno chilogrammi distribuiti in un metro e novantadue di altezza gli permetterebbero di aspettare. Due stagioni fa, nella prima partita del gruppo E di Champions League, Olivier Giroud provò a superarlo di fisico, si ritrovò a terra pure lui e dolorante a una spalla.