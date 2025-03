Lanazione.it - Ospedale Versilia, screening nefrologico gratuito

Lido di Camaiore (Lucca), 11 marzo 2025 - In occasione della Giornata mondiale del Rene, che si celebrerà il prossimo 13 marzo, la Nefrologia e dialisi dell’” aderisce al progetto “Porte Aperte in Nefrologia”, conducendo gratuitamente attività di(misurazione della pressione arteriosa, esame delle urine), distribuendo materiale informativo, facendo compilare un questionario e invitando i cittadini risultati positivi a successivi controlli nefrologici, quindi con un’effettiva presa in carico dei soggetti con potenziali problematiche. Questa giornata di, finalizzata ad effettuare una prima valutazione della salute del rene, si svolgerà dalle ore 9 alle 13 nel poliambulatorio del “”, in particolare agli ambulatori 13 e 14, e sarà portata avanti dal personale sanitario dell’unità operativa di Nefrologia e Dialisi.