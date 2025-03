Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 11 Marzo 2025: Vergine, risolvi i conflitti

L’diper11ArieteMarte nel vostro segno vi rende più attivi e passionali. Tuttavia, cercate di controllare l’impulsività per evitare incomprensioni. ?ToroVenere in Acquario vi rende emotivi ma affabili. Evitate di riaprire vecchie questioni in amore e concentratevi su una comunicazione costruttiva.GemelliMercurio vi spinge a rivedere i vostri progetti lavorativi. È il momento di chiarire eventuali contrasti sul lavoro per ridurre stress e irritabilità. ?CancroDedicate del tempo a una riflessione interiore per definire i vostri obiettivi futuri. Sul lavoro, organizzate meglio i vostri impegni, soprattutto se autonomi.LeoneLa Luna piena nel vostro segno indica una rinascita personale. In amore, siate sinceri con voi stessi e valutate la direzione della vostra relazione.