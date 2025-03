Inter-news.it - Orlando sul momento dell’Inter: «Inzaghi è nervoso! Problemi»

Massimo Orlando ha spiegato il momento dell'Inter. O meglio, ha cercato di spiegare il momento analizzando il nervosismo insolito di Simone Inzaghi su TMW Radio. MOMENTO INTER – La partita con il Feyenoord è importante, ma l'Inter ha un vantaggio altrettanto importante. Si parla di cambi di formazione, Massimo Orlando dice la sua a riguardo: «Gestisce giustamente gli uomini, abbiamo visto anche col Monza che qualche problema fisico c'è. Giusto il turnover che andrà a fare. Gli avversari se la giocheranno fino in fondo, ma l'Inter è in grado di gestire certe partite. Domenica poi c'è una partita che, se dovesse perdere, potrebbe portarti a decidere se puntare al campionato o alla Champions. Inzaghi nervoso? Sì, perché vede qualche giocatore non in forma»