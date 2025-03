Notizie.com - “Ordinerò di uccidere i tossicodipendenti”: perché la Cpi ha arrestato l’ex presidente filippino Rodrigo Duterte

Leggi su Notizie.com

La Corte penale internazionale accusadi crimini contro l’umanità e per questo l’Interpol lo haoggi, martedì 11 marzo. “di”:la Cpi ha(Ansa Foto) – notizie.comera arrivato da Hong Kong all’aeroporto internazionale di Manila quando gli è stato notificato l’arresto. Ora si trova in custodia per fatti che risalgono ai tempi della sua sanguinosa campagna contro le droghe illegali, sui quali la Cpi sta indagando dal primo dicembre 2001. In quel periodo migliaia di persone morirono: per la maggior parte erano poveri e persero la vita per mano di agenti e vigilantes, spesso anche senza alcuna prova che fossero collegati ai giri di traffico di stupefacenti.