Lanazione.it - Operaio ferito nell’acciaieria a Terni, i sindacati proclamano lo sciopero

Leggi su Lanazione.it

, 11 marzo 2025 –di otto ore per tutti i turni di lavoro di oggi, martedì 11 marzo, dei dipendenti di Tapojärvi e del personale diretto, oltre che delle aziende terze di Acciai specialie del Tubificio. La decisione è stata presa dalle segreterie territoriali delle sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, insieme alle rappresentanze sindacali unitarie di Tapojärvi e Ast, a seguito di un grave incidente sul lavoro avvenuto la sera di lunedì, che ha visto coinvolto undi 26 anni della società finlandese. Il giovane ha riportato gravi ustioni in seguito all'incendio che ha coinvolto un mezzo da lavoro, denominato Klingher, adibito al trasporto delle siviere, recipienti con all'interno acciaio fuso. In una nota diffusa dopo un incontro notturno con le direzioni aziendali, ipongono l'accento sulla necessità di riportare al centro del dibattito la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro.