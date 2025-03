Lapresse.it - Omicidio Serena Mollicone oggi in Cassazione

E’ in corso in Corte dia Roma il processo per l’di, la studentessa di 18 anni originaria di Arce in provincia di Frosinone uccisa a giugno del 2001 e ritrovata cadavere nel bosco di Fontecupa nel comune di Fontana Liri, dopo la sua scomparsa. Davanti ai giudici della Suprema Corte sono imputati, dopo essere stati assolti con formula piena del primo e del secondo grado per non aver commesso il fatto, l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Anna Maria Mottola, mentre per due carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano che erano stati assolti entrambi nei due gradi precedenti di giudizio, il pg della Corte d’assise d’Appello di Roma non aveva fatto ricorso. La sentenza potrebbe arrivare in serata.