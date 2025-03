Omicidio Mollicone, a quasi 24 anni da delitto parola alla Cassazione

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – C’è attesa oggi, 11 marzo 2025, per quello che potrebbe essere l’ultimo atto della vicenda giudiziaria sull’di Serena, la giovane di Arce uccisa nel 2001. A scrivere lafine sul caso potrebbe essere oggi la Corte diche dovrà decidere se confermare l’assoluzione degli imputati Franco Mottola, ex comandante della stazione di Arce, del figlio Marco e della moglie Annamaria, e quindi rigettare i ricorsi, oppure se annullare le assoluzioni e quindi aprire a un processo di Appello bis. L’udienza davantiSuprema Corte è convocata per stamattinapresenza degli avvocati del pool della Difesa dei Mottola e delle parti civili. Gli imputati al processo, i Mottola e i carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale, sono stati assolti dprima sezione della Corte d’Assise d’appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado emessa dCorte d’Assise di Cassino.