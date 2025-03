Agi.it - Omicidio di Serena Mollicone, la Cassazione ordina un nuovo processo per i Mottola

AGI - Appello bis per il delitto di, morta, nel giugno del 2001, ad Arce. Lo hanno deciso i giudici diaccogliendo l'istanza della procura generale della Corte d'Appello di Roma contro l'assoluzione dell'ex comandante della caserma di Arce, Franco, della moglie Anna Maria e del figlio Marco che erano accusati dell'avvenuto nel centro del Frusinate. Le tappe dell'inchiesta, un mistero lungo 24 anni Dopo quasi 24 anni di indagini, processi e colpi di scena, il caso diarriva all'ultimo snodo cruciale davanti alla Corte di. Era il 1 giugno 2001 quandouscì di casa per una visita dal dentista e non vi fece più ritorno. Due giorni dopo, il suo corpo senza vita fu ritrovato in un bosco, con mani e piedi legati, la testa avvolta nel nastro adesivo.