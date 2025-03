Agi.it - Omicidio di Serena Mollicone, il pg della Cassazione chiede un processo d'appello-bis

AGI - Annullamentosentenza di assoluzione e nuovodi. E' questa la richiesta del sostituto procuratore generalecorte di, Assunta Cocomello, al terminerequisitoria delper l'di, la 18enne di Arce uccisa nel giugno del 2001. I giudiciSuprema Corte dovranno decidere se confermare la sentenza di assoluzione per il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, l'ex comandantecaserma di Arce, per la moglie Annamaria e per il figlio Marco oppure se accogliere la richiestaprocura generale e disporre un nuovo giudizio. La famiglia Mottola è stata assolta in primo e secondo grado. Per il pg Cocomello, la sentenza d'impugnata dalla procura presenta carenze motivazionali su diversi aspetti, rendendo necessario un riesamedecisione.