Omicidio di Chiara Poggi chi è Andrea Sempio | perché era già stato indagato e archiviato

A distanza di diciotto anni dall’di, il caso di Garlasco torna a riempire le cronache giudiziarie., all’epoca diciannovenne e amico del fratello della vittima, ènuovamente iscritto nel registro degli indagati. La sua posizione era già stata oggetto di indagini tra il 2016 e il 2017, a seguito di un esposto presentato dalla difesa di Alberto Stasi, ex fidanzato di, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione nel 2015. Allora, però, la Procura di Pavia avevail procedimento a carico di.Nel decreto di archiviazione del 28 marzo 2017, il giudice per le indagini preliminari Fabio Lambertucci aveva escluso qualsiasi coinvolgimento dinell’efferato delitto del 13 agosto 2007. La consulenza genetica commissionata dalla difesa Stasi, che sosteneva la presenza del DNA disotto le unghie di, era stata ritenuta priva di valore scientifico e viziata sin dalla formulazione del quesito.