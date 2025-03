Cityrumors.it - Omicidio Chiara Poggi, svolta nell’inchiesta: c’è un nuovo indagato

Sono ormai trascorsi diversi anni dalla tragedia di Garlasco e dalla condanna di Alberto Stati. Una nuova persona è finita nel mirino degli inquirentiAlberto Stasi non ha ucciso? Questa è una domanda che ha tenuto banco per diverso tempo ed ora improvvisamente è stata riproposta. A distanza ormai di diciotto anni dall’della giovane di Garlasco unaimprovvisa e inaspettata che potrebbe scagionare l’ex fidanzato della vittima.: c’è un(Ansa) – cityrumors.itCome riferito dal TG1, nel mirino degli inquirenti è finito un’altra persona. Non un nomein questa indagine anche se ai tempi alla fine era stato definitivamente scagionato. Ora la decisione di inviare unavviso di garanzia e sottoporlo al test del DNA per capire un suo eventuale coinvolgimento.