Anteprima24.it - Omesse dichiarazioni Iva, sequestro da 500mila euro a ditta

Tempo di lettura: < 1 minutoNon sarebbero state presentate le necessarieIva relative agli anni 2022 e 2023: per questo motivo unaspecializzata nei servizi di pulizia d’interni di edifici residenziali e commerciali e il suo rappresentante legale sono stati raggiunti da un decreto dipreventivo per oltre. Ad eseguire il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina, è stata la Guardia di Finanza. Destinatari sono la Com Service Srl, con sede in Castellammare di Stabia, e il suo legale rappresentante. Secondo quanto emerso nel corso della verifica fiscale svolta dai finanzieri della compagnia di Castellammare di Stabia, non risulterebbero presentate leai fini Iva per l’anno 2022 (pur in presenza di un’imposta dovuta pari a 155.