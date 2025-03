Sport.periodicodaily.com - Olympiakos-Bodo Glimt: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. I greci sono chiamati a ribaltare il pesante 0-3 dell’andata per non lasciare anzitempo la competizione.si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Kraikaiskis.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I greci dovranno realizzare un’impresa per ribaltare lo 0-3 dell’andata e provare ad arrivare fino in fondo dopo la Conference League conquistata la scorsa stagione. Con quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta la squadra di Mendilibar è arrivata direttamente agli ottavi. I norvegesi non sono riusciti ad entrare direttamente agli ottavi ma hanno dovuto passare attraverso I play-off dove hanno avuto ragione del Twente. L’imperativo è difendere il risultato dell’andata per centrare una qualificazione storica.