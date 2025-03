Terzotemponapoli.com - Oltre il Napoli e Conte: parla Raffaele Sergio

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore di Lazio, Torino, Udinese eè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.ilLa Lazio, sua ex squadra, ha fallito il sorpasso alla Juventus. Cosa è accaduto? “Ha incontrato una squadra tosta, mentre la Lazio si è presentata in campo con poca qualità. Credo che il risultato rifletta questo. In questo momento l’Udinese è una delle squadre più in forma. Probabilmente ai punti l’Udinese avrebbe meritato anche qualcosa in più. Ci si aspettava, però, un approccio differente da parte della Lazio, considerando che c’era la possibilità di conquistare un quarto posto importante, scavalcando la Juventus.” Crede che ai biancocelesti sia mancato un po’ di mordente? “Sì, sicuramente.