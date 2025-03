Ilrestodelcarlino.it - ‘Oltre il Giardino’, due documentari

Anche nel terzo appuntamento della rassegnail giardino film Festival’, gli appassionati potranno assistere a una doppia proiezione: si parte colo ‘Il giardino sospeso della high line di New York’ di Stéphane Carrel, per poi proseguire con ‘Selvatiche, il giardino e le sculture fiorite di Isabel Consigliere’, di Emilio Tremolada con musica di Andrea Inchierchia. Sulla West Side di Manhattan operò, per qualche decennio del ‘900, una linea ferroviaria sopraelevata dedicata al trasporto merci, dismessa poi negli anni ‘80. Destinata alla demolizione, fu salvata grazie all’intervento della cittadinanza, quando ci si rese conto che lungo il sito, abbandonato per 25 anni, si era andato formando un giardino spontaneo di piante selvatiche. A esse è stato ispirato il giardino costruito in seguito, dove si possono trovare perenni, graminacee, cespugli e alberi scelti per la loro rusticità, sostenibilità, e mutevole effetto di colore e forme lungo l’anno.