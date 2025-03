Iodonna.it - Oltre 750 aperture di luoghi speciali in 400 città italiane per la 33a edizione dell'iniziativa primaverile del FAI

Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 tornano per la 33esimale Giornate Fai di primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fai in 400, grazie all’impegno di migliaia di volontari attivi in tutte le regioni. Leggi anche › Camelie, piante officinali e giardini d’autore: scoppia la primavera del FAI Una grande festa all’insegna di arte, cultura e natura che quest’anno coincide con il cinquantenarioa nascita del Fai. Un traguardo importante, che verrà celebrato con l’apertura di 750, da nord a suda Penisola, molti dei quali insoliti e normalmente inaccessibili oppure poco conosciuti e valorizzati, a cui si potrà accedere grazie a visite a contributo libero.