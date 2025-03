Ilgiorno.it - Oltre 15mila presenze nelle tre sfilate: "Grazie ai volontari"

Carnevale 2025, edizione record. Al termine dell’ultima sfilata dei carri allegorici e della proclamazione del carro Presente e futuro come vincitore, è il presidente del comitato, Eugenio Pisati, a tirare le somme della 37ª edizione. "È stata una grande manifestazione sia a livello di gruppi intervenuti, sia di partecipazione: abbiamo calcolatotre. Siamo giunti a questo numero calcolando i 12mila ticket venduti, a cui vanno aggiunti i biglietti gratuiti per i bambini e gli inviti-ingressi per gli sponsor". I momenti migliori? "Le prime due. Nella terza abbiamo avuto qualche presenza in meno, comunque ne abbiamo contate 2000. Questo risultato è frutto di mesi di impegno: c’è un anno di lavoro dentro i capannoni e tutta la parte organizzativa, di coordinamento e accoglienza dei vari gruppi ospiti.