Quifinanza.it - Olimpiadi Invernali 2026, Stellantis sarà partner ufficiale di Milano-Cortina

Leavranno un nuovo. Il gruppo automobilistico è stato scelto come “Automotive Premium” per i Giochi Olimpici e Paralimpici. L’annuncio è arrivato dalla Fondazione, che ha confermato la collaborazione per la fornitura del parco auto.Con questo accordo,si impegna a mettere a disposizione veicoli di servizio e rappresentanza per tutta la durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Attenzione particolareposta su mezzi green e sostenibili.Il parco autodiL’accordo tra Fondazioneè stato annunciato come unaship strategica, che va oltre la semplice fornitura di veicoli. I marchi italiani del gruppo, come Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati, saranno infatti protagonisti nell’organizzazione degli spostamenti di atleti, staff, delegazioni e personalità ufficiali durante l’intero arco dei Giochi, garantendo efficienza, innovazione e sostenibilità.