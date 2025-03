Iltempo.it - Olimpiadi 2026, con la BAM di Brescia via al progetto “Cuori Olimpici”

MILANO (ITALPRESS) – La prima tappa deldi Regione Lombardia “Il cuore dei giochie paralimpici invernali Milano Cortina” ha preso il via domenica 9 marzo da. La città ha vissuto infatti la sua 23ma edizione dellaArt Marathon (BAM), il primo degli eventi inseriti nella staffetta di avvicinamento ai Giochie Paralimpici invernali Milano-Cortina. “” unisce idealmente le 12 province lombarde per raccontarne l'anima profonda. “Ilè stato fortemente voluto dal Presidente Fontana.Noi avevamo il desiderio che tutta la Lombardia sentisse battere questo cuore, simbolo dell'orgoglio olimpico. Quindi questo è stato il nostro modo per costruire un fil rouge che colleghi tutte le nostre dodici città capoluogo, con le loro eccellenze, con i loro grandi eventi, e noi li abbiamo accolti”, ha detto a Italpress a margine della BAM, l'Assessore Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali.