Ilnapolista.it - Okafor, difficile che il Napoli lo riscatti dal Milan per 23 milioni e mezzo

Leggi su Ilnapolista.it

Il, con tutti i giocatori che ha dato in prestito, potrebbe guadagnare una grossa cifra in vista della prossima stagione. Tra questi c’è l’attaccante Noah, andato alcon un riscatto di quasi 25di euro.In salita il riscatto delperAd oggi sembrache iltrattenga lo svizzero. Il giornalista Daniele Longo su Calciomercato.com scrive:Tra la scorsa estate e il mercato di gennaio ilha ceduto in prestito otto giocatori. I loro potenzialiporterebbero nelle casse 80/85di euro. In salita il potenziale riscatto delpera 23,5di euro: lo svizzero fin qui ha fatto poco anche con la maglia azzurra.Lo svizzero dopo la cura Conte: «non ero abituato a lavorare così tanto»Franco Ordine sul Corriere dello Sport commenta l’ultimo caso che ha investito il, ovvero il portavoce ribelle di Conceiçao e tira fuori anche, oggi al:“Su un capitolo (la preparazione fisica) il rilievo proveniente dall’ex portavoce può trovare qualche conferma pubblica.